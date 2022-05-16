В Киеве возобновлена оплата за проезд в коммунальном транспорте
В столицу возвращаются горожане
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С сегодняшнего дня, 16 мая, в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Такое решение город принял в связи с тем, что в столицу возвращаются горожане, поэтому нужно возобновлять полноценную работу общественного транспорта. А для этого нужно закупать горючее, запчасти для ремонта, платить за электроэнергию и платить заработную плату работникам транспортных предприятий. Все это немалые средства, которых в бюджете нет из-за отсутствия поступлений".
Оплатить за поезд пассажиры могут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой". Цена на проезд осталась 8 грн за одноразовый проезд. Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 6:00 до 22:00.
Движение поездов осуществляется:
- на "красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
- на "синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- на "зеленой" линии: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станций: "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк". Возобновила работу станция метро "Кловская".
Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время. Удлинена работа наземного общественного транспорта – с сегодняшнего дня он работает с 6:00 до 22:30. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия. При воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается. КП "Киевпасстранс" осуществляет перевозки:
- на 63 автобусных маршрутах общим количеством 141 автобус;
- на 17 трамвайных маршрутах общим количеством 74 трамвая;
- на 27 троллейбусных маршрутах общим количеством 93 троллейбуса.
Стоимость проезда также не изменена. Интервал движения наземного транспорта сокращен до 10-12 минут. Список актуальных маршрутов доступен по ссылке.
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