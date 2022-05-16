Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины

Утром, 16 мая, российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с рф, на территорию Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа. Орки вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Украинские пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отступить за линию государственной границы.

Как сообщило оперативное командование "Север", сегодня с 09:20 до 09:40 по киевскому времени было зафиксировано 4 взрыва недалеко от поселка Шалыгино (Сумская область).

Сумщина была полностью освобождена от рф еще в начале апреля, однако оккупанты продолжают обстреливать украинскую территорию непосредственно с оркостана.