Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины
Украинский пограничники приняли бой
ДПСУ
Утром, 16 мая, российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с рф, на территорию Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа. Орки вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.
Украинские пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отступить за линию государственной границы.
Как сообщило оперативное командование "Север", сегодня с 09:20 до 09:40 по киевскому времени было зафиксировано 4 взрыва недалеко от поселка Шалыгино (Сумская область).
Сумщина была полностью освобождена от рф еще в начале апреля, однако оккупанты продолжают обстреливать украинскую территорию непосредственно с оркостана.
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