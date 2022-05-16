  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины
В тренде

Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Украинский пограничники приняли бой

Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины

ДПСУ

Новина українською

Утром, 16 мая, российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с рф, на территорию Украины пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа. Орки вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.

Украинские пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отступить за линию государственной границы.

Как сообщило оперативное командование "Север", сегодня с 09:20 до 09:40 по киевскому времени было зафиксировано 4 взрыва недалеко от поселка Шалыгино (Сумская область).

Сумщина была полностью освобождена от рф еще в начале апреля, однако оккупанты продолжают обстреливать украинскую территорию непосредственно с оркостана.

Читайте такжеХарьков, Сумы, Николаев – россияне совершили массовый ракетный обстрел украинских областей

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде