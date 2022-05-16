Спецназ ВСУ взорвал жд мосты в Луганской области, чтобы сдержать наступление россиян

Командование сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, как воины ССО во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили пути сообщения во вражеских тылах.

"В результате удачно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Цель подрыва - сдерживание наступления оккупационных сил россии на Лисичанск и Северодонецк", - говорится в официальном сообщении.

Заметим, что, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, за воскресенье ВСУ в Луганской области отбили 17 атак врага.