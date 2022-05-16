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Спецназ ВСУ взорвал жд мосты в Луганской области, чтобы сдержать наступление россиян

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Враг не пройдет

Спецназ ВСУ взорвал жд мосты в Луганской области, чтобы сдержать наступление россиян

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Командование сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, как воины ССО во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили пути сообщения во вражеских тылах.

"В результате удачно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк. Цель подрыва - сдерживание наступления оккупационных сил россии на Лисичанск и Северодонецк", - говорится в официальном сообщении.

Заметим, что, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, за воскресенье ВСУ в Луганской области отбили 17 атак врага.

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В статье: война с Россией
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