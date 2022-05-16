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Россияне все еще могут высадить десант в Одессе - Командование Юг

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Россияне все еще могут высадить десант в Одессе - Командование Юг

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Оперативное командование "Юг" опубликовало сводку о ситуации в регионе по состоянию на 16 мая. Сообщается, что в северо-западной части Черного моря находятся два российских военных корабля - носители крылатых ракет, а также шесть крупных десантных кораблей.

"Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительны и сознательны. Берегите себя, вместе сохраним Украину!" - говорится в сообщении ОК "Юг".

Также указывается, что россияне проводят подъемно-спасательные работы на месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного и пытаются обустроить позиции и организовать поставку техники на остров.

Заметим, что ранее начальник ГУР МО Украины заявил, что остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки россией тактического морского десанта.

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В статье: война с Россией
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