Крым - это Украина! Партизаны покрасили здание администрации Евпатории в цвета украинского флага

Война в Украине продолжается - и это касается даже временно оккупированных территорий.

В Крыму активизировались партизаны.

Здание оккупационной администрации Евпатории ночью перекрасили в цвета флага Украины.

В администрации могут даже не утруждать себя попытками отмыть краску - все равно скоро придется бежать, а город, как и весь полуостров, вернутся под сине-желтые знамена.