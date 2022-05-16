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Крым - это Украина! Партизаны покрасили здание администрации Евпатории в цвета украинского флага

Общие новости
(1 голосов)

Борьба продолжается.

Крым - это Украина! Партизаны покрасили здание администрации Евпатории в цвета украинского флага

Радіо Свобода/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине продолжается - и это касается даже временно оккупированных территорий.

В Крыму активизировались партизаны.

Здание оккупационной администрации Евпатории ночью перекрасили в цвета флага Украины.

В администрации могут даже не утруждать себя попытками отмыть краску - все равно скоро придется бежать, а город, как и весь полуостров, вернутся под сине-желтые знамена.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
16.05.2022 в 14:04
Молодцы, но лучше бы сожгли
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