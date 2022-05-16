Владимир Зеленский назначил нового командующего сил территориальной обороны
Кадровые изменения
Сухопутные войска ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил генерал-майора Игоря Танцюру. Документ о назначении уже опубликован на официальном сайте главы государства.
"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе Президента от 15 мая 2022 года.
Также другим указом президент Украины уволил с данной должности Юрия Галушкина. Ранее Танцюра был начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. До генеральского звания нынешний глава Сил терробороны дослужился в 2013 году. Ранее Танцюра также занимал должность первого заместителя командующего Операцией объединенных сил.
Популярное сейчас
- Сборная Украины проведет заключительные матчи в Бельгии - источник
- Куртуа похвалил Лунина за игру в чемпионате Испании
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО