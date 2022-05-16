Владимир Зеленский назначил нового командующего сил территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил генерал-майора Игоря Танцюру. Документ о назначении уже опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины", – говорится в указе Президента от 15 мая 2022 года.

Также другим указом президент Украины уволил с данной должности Юрия Галушкина. Ранее Танцюра был начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. До генеральского звания нынешний глава Сил терробороны дослужился в 2013 году. Ранее Танцюра также занимал должность первого заместителя командующего Операцией объединенных сил.