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Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, как Финляндия и Швеция – США

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Осталось выиграть войну

Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, как Финляндия и Швеция – США

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С тех пор, как Украина задекларировала желание стать частью Североатлантического Альянса, противники этого шага постоянно отмечали, что для начала нужно выполнить План действий по членству.

Впрочем, временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина может вступить в НАТО и без этой процедуры, по примеру Финляндии и Швеции.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а, следовательно, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой", - пояснила временная поверенная в интервью Европейской Правде.

По ее словам, ПДЧ - это механизм, позволяющий стране достичь требований для совместимости с НАТО, и если государство уже отвечает надлежащим требованиям, то ПДЧ ему уже не нужно.

"Потому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований", - сказала Квин.

Напомним, что в конце марта власти Украины соглашались отказаться от курса в НАТО при условии вывода россией войск с территории страны. Однако после того, как стал понятен масштаб зверств российских войск на оккупированной территории, представители украинской власти прекратили соответствующую риторику. Пока вопрос отказа от Евроатлантического курса Украины не обсуждается.

Отметим, что на фоне нападения россии на Украину решили избавиться от нейтрального статуса Финляндия и Швеция, которые в ближайшее время планируют подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

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В статье: война с Россией
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