  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В США выпустили монеты, посвященные Украине
В тренде

В США выпустили монеты, посвященные Украине

Общие новости
(1 голосов)

Поддерживают демократию и независимость нашей страны

В США выпустили монеты, посвященные Украине

МЗС України

Новина українською

В Соединенных Штатах Америки выпустили монеты, посвященные Украине. Номинал монет – 1 доллар.

На монетах изображена женщина, символизирующая Свободу, за которую борется Украина в войне с российской федерацией. Вокруг нее на первой монете развевается сине-желтый флаг.

На второй монете Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Дизайн создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александера Вайнмана "Идущая свобода", как сообщает МИД Украины.

Читайте также"С презрением". Украинский пограничник бросил в посла Беларуси 30 серебряников - ВИДЕО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/UkraineMFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде