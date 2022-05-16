В США выпустили монеты, посвященные Украине
Поддерживают демократию и независимость нашей страны
МЗС України
В Соединенных Штатах Америки выпустили монеты, посвященные Украине. Номинал монет – 1 доллар.
На монетах изображена женщина, символизирующая Свободу, за которую борется Украина в войне с российской федерацией. Вокруг нее на первой монете развевается сине-желтый флаг.
На второй монете Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Дизайн создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александера Вайнмана "Идущая свобода", как сообщает МИД Украины.
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Источник:facebook.com/UkraineMFA
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