В США выпустили монеты, посвященные Украине

В Соединенных Штатах Америки выпустили монеты, посвященные Украине. Номинал монет – 1 доллар.

На монетах изображена женщина, символизирующая Свободу, за которую борется Украина в войне с российской федерацией. Вокруг нее на первой монете развевается сине-желтый флаг.

На второй монете Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Дизайн создали по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александера Вайнмана "Идущая свобода", как сообщает МИД Украины.