В Эстонии стартовали учения НАТО. Участие примут 15 тысяч военных

В Эстонии 16 мая стартуют масштабные учения НАТО, которые были запланированы за несколько месяцев до российского вторжения в Украину. Учения продлятся до 3 июня, сообщает Суспільне со ссылкой на The Guardian.

В учениях под кодовым названием "Siil 2022" (Еж-2022) примут участие 15 000 военнослужащих из 14 стран. Это одни из самых больших военных учений в стране с 1991 года.

Целью маневров является проверка боеспособности и оценка международного взаимодействия при реагировании на разные угрозы. Особенностью этих учений станет акцент на региональном сотрудничестве. К учениям будут привлечены американские, британские и польские ракетные системы, а география обучения охватит территорию от датского острова Борнхольм через эстонский остров Саарема до северной Латвии.

Как добавляет The Guardian, планируются также операции "Защитник Европы" и "Быстрый ответ" (Defender Europe and Swift Response), к которым будут привлекаться 18 000 военнослужащих. Обучение будет проходить в Польше и восьми других странах. В Литве в других учениях под кодовым названием "Железный волк" будут задействованы 3000 военнослужащих союзников и 100 единиц техники.

Напомним, в ближайшее время ожидается, что заявки на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция, уже объявившие об изменении своего нейтрального статуса.