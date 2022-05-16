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путин: У россии нет проблем с вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Но ответной реакцией пригрозил

путин: У россии нет проблем с вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Getty Images

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Президент россии владимир путин заявил, что у рф "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО, но пригрозил ответной реакцией.

"У россии нет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией – ред.).

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В связи с этим непосредственной угрозы расширения за счет этих стран для россии не создается.

Но расширение военной инфраструктуры на эти территории безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И каким он будет – мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

Проблемы создаются на голом месте. Соответствующим образом будем на это реагировать", - сказал путин.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
16.05.2022 в 17:17
"Проблема на голом месте" - это государство с отбитой крышей. Начала же уже Россия при Ельцине процесс вступления в НАТО. Нет, надо было всё остановить и объявить весь мир своими врагами. Извиняюсь, кроме Эритреи.
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