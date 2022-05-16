путин: У россии нет проблем с вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Но ответной реакцией пригрозил
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Президент россии владимир путин заявил, что у рф "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО, но пригрозил ответной реакцией.
"У россии нет проблем с этими государствами (с Финляндией и Швецией – ред.).
В связи с этим непосредственной угрозы расширения за счет этих стран для россии не создается.
Но расширение военной инфраструктуры на эти территории безусловно вызовет нашу ответную реакцию. И каким он будет – мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
Проблемы создаются на голом месте. Соответствующим образом будем на это реагировать", - сказал путин.
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