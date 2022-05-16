ПВО ВСУ сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", которая летела в сторону Одессы
Враг снова пробовал бомбить Одессу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские ПВО сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", которая летела в сторону Одессы.
"16 мая, в полдень, воинами воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы", - сообщает Воздушное командование "Юг".
Напомним, что сегодня утром в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тесть украинского игрока погиб на фронте. Он воевал в районе Авдеевки
- Ярмоленко написал трогательное прощальное письмо Вест Хэму
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Распаковали третью сотню. На Харьковщине сбит российский истребитель
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet