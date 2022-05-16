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ПВО ВСУ сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", которая летела в сторону Одессы

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Враг снова пробовал бомбить Одессу

ПВО ВСУ сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", которая летела в сторону Одессы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские ПВО сбили вражескую крылатую ракету типа "Х", которая летела в сторону Одессы.

"16 мая, в полдень, воинами воздушного командования "Юг" обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная истребителем российских оккупантов в направлении города Одессы", - сообщает Воздушное командование "Юг".

Напомним, что сегодня утром в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры. Пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок.

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В статье: война с Россией
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