Минус три динамовца в сборной, цена на Мудрика, будущее Мбаппе. Главные новости за 16 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 16 мая

В понедельник в тренировочный лагерь национальной команды прибыли защитник Тарас Качараба и атакующие игроки Александр Зубков и Данило Сикан. Уже во вторник Украина сыграет товарищеский матч с "Эмполи", и в нем точно не будет уехавшего в молодежку Трубина и травмированного Булецы. А вот на Гармаша, Буяльского и Беседина тренер вообще не рассчитывает и не будет использоваться в игре против Шотландии. По крайней мере, так утверждают СМИ. К слову, появилась информация, что два последних контрольных матча перед решающей битвой Украина проведет в Бельгии, а соперниками будут африканские сборные.

Ранее Михаил заявил, что между "Брентфордом" и "Байером" он выберет немецкий клуб, ведь он дает возможность играть в Лиге Чемпионов (фармацевты нынешний сезон завершили на третьем месте). Теперь СМИ сообщают, что "Байер" готов заплатить за Мудрика 20 млн евро, он уже достиг устной договоренности с игроком по поводу летнего трансфера.

Канонирам нужно было обыграть "Ньюкасл" на выезде, чтобы снова оказаться на четвертом месте. Но команда Артеты не справилась. Сначала Уайт забил сам себе, затем Гимарайш закрепил преимущество сорок – 2:0. Таким образом, перед последним туром "Арсенал" отстает от "Тоттенхэма" на два очка, канониры сыграют с "Эвертоном", а шпоры с немотивированным "Норвичем".

В Италии 37-й тур завершали два матча. "Ювентус" принимал "Лацио" и умудрился подарить римлянам ничью, хотя и вел после первого тайма 2:0. Второй гол своей команды Милинкович-Савич забил на 90+6-й минуте! Таким образом, "Лацио" увеличил свое преимущество над "Ромой" до трех очков, в последнем туре в игре с "Вероной" римлянам будет достаточно ничьей. Усложнить им жизнь могла бы "Фиорентина", но она проиграла "Сампдории" 1:4. Теперь фиалки в последнем туре будут бороться за седьмое место с "Аталантой", хотя теоретически еще могут обойти "Рому".

37-летний Джорджо Кьеллини вышел в основе на игру против "Лацио", но был заменен на 18-й минуте под овации трибун. Это был последний матч для защитника в футболке "Ювентуса". Он выступал за туринский гранд с 2005 года. Интересно, что капитанскую повязку он передал Пауло Дибале, тот тоже был заменен, но на 78-й минуте. 28-летний аргентинец тоже уходит этим летом как свободный агент.

Сразу несколько источников сообщают, что "Реал" договорился с лидером ПСЖ об условиях личного контракта. Килиан будет получать в Мадриде 30 млн. евро, еще 10 предусмотрены в виде бонусов. Как известно, этим летом у Мбаппе, который в нынешнем сезоне забил 36 голов и отдал 26 результативных передач, заканчивается контракт с ПСЖ и он перейдет в другой клуб как свободный агент.