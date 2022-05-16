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Новости импортозамещения. Вместо Renault на россии будут выпускать "Москвичи"

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Резкий технологический прорыв

Новости импортозамещения. Вместо Renault на россии будут выпускать "Москвичи"

Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС

Новина українською

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на россии решили возродить автобренд "Москвич".

По словам Собянина, автомобили этой марки будут выпускать на заводе Renault (бывшие корпуса моторного цеха АЗЛК). Ранее стало известно, что это предприятие переходит на баланс города.

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Какие модели будут выпускать под возрожденным брендом "Москвич", пока неизвестно. Собянин лишь отметил, что это будут машины с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.

Отметим, что 23 марта Renault остановила производство в Москве. Это решение было принято из-за начала российского вторжения в Украину.

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В статье: война с Россией
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