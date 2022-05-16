Новости импортозамещения. Вместо Renault на россии будут выпускать "Москвичи"
Резкий технологический прорыв
Морковкин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что на россии решили возродить автобренд "Москвич".
По словам Собянина, автомобили этой марки будут выпускать на заводе Renault (бывшие корпуса моторного цеха АЗЛК). Ранее стало известно, что это предприятие переходит на баланс города.
Какие модели будут выпускать под возрожденным брендом "Москвич", пока неизвестно. Собянин лишь отметил, что это будут машины с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобили.
Отметим, что 23 марта Renault остановила производство в Москве. Это решение было принято из-за начала российского вторжения в Украину.
Популярное сейчас
- Крым - это Украина! Партизаны покрасили здание администрации Евпатории в цвета украинского флага
- Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины
- Эмполи - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- Стало известно, в армии какой численности нуждается МО Украины
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО