Официально: Швеция подаст заявку на вступление в НАТО
Об этом объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон
Reuters
Швеция подаст заявку на включение в НАТО. Об этом объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая.
За вступление в альянс высказался парламент Швеции, пишет агентство dpa. Это решение положит конец почти 200-летней истории отказа страны присоединяться к военным союзам, отмечает агентство. Процедура вступления страны в НАТО не займет больше года, полагает Андерссон.
Премьер назвала это решение "историческим изменением в политике безопасности страны". "Швеции нужны формальные гарантии безопасности, связанные с членством в НАТО", - сказал Андерссон, добавив, что Швеция действует
Напомним, что обе страны заявили о планах подать заявки в НАТО после начала российского вторжение в Украину, которое, по словам Андерссон, подчеркнуло уязвимость Швеции и Финляндии несмотря на их тесное сотрудничество с НАТО в последние годы.
Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах.
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