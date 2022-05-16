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Официально: Швеция подаст заявку на вступление в НАТО

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Об этом объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон

Официально: Швеция подаст заявку на вступление в НАТО

Reuters

Новина українською

Швеция подаст заявку на включение в НАТО. Об этом объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон в понедельник, 16 мая.

За вступление в альянс высказался парламент Швеции, пишет агентство dpa. Это решение положит конец почти 200-летней истории отказа страны присоединяться к военным союзам, отмечает агентство. Процедура вступления страны в НАТО не займет больше года, полагает Андерссон.

Премьер назвала это решение "историческим изменением в политике безопасности страны". "Швеции нужны формальные гарантии безопасности, связанные с членством в НАТО", - сказал Андерссон, добавив, что Швеция действует вместе с соседней Финляндией, правительство которой объявило о готовности присоединиться к альянсу накануне.

Напомним, что обе страны заявили о планах подать заявки в НАТО после начала российского вторжение в Украину, которое, по словам Андерссон, подчеркнуло уязвимость Швеции и Финляндии несмотря на их тесное сотрудничество с НАТО в последние годы.

Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что альянс на время переходного периода может усилить свое военное присутствие в этих странах.

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