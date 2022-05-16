"По метру вперед, работаем" - защитники Азовстали продолжают давать отпор оккупантам - ВИДЕО
В сети появилось видео, как бойцы Азова работают по оккупантам
Getty Images/Global Images Ukraine
Бойцы на Азовстали продолжают давать отпор оккупантам.
В сети появилось видео, как бойцы "Азова" работают по оккупантам. Оно было снято нагрудной камерой.
"По метру вперед, работаем".
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