В Харькове возобновило работу консульство Азербайджана
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фото из свободных источников
Почетное консульство Азербайджана в Харькове сегодня возобновит свою деятельность.
Об этом сообщил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.
Почетный консул отметил, что во время ракетного обстрела ВС РФ здание консульства сильно пострадало.
"Мы отреставрировали один кабинет в консульстве и решили возобновить работу сегодня. В ближайшие два часа Почетное консульство возобновит свою деятельность в Харькове", - сказал консул.
Напомним, что 24 февраля 2022 года россия начала прямое вторжение против Украины и продолжила военную агрессию, начавшуюся в 2014 году. Российские войска проводят массированные бомбардировки и обстрелы мирных украинских городов и поселков, развязали массовый террор против гражданского населения на временно оккупированных территориях.
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