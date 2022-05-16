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В Харькове возобновило работу консульство Азербайджана

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В Харькове возобновило работу консульство Азербайджана

фото из свободных источников

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Почетное консульство Азербайджана в Харькове сегодня возобновит свою деятельность.

Об этом сообщил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

Почетный консул отметил, что во время ракетного обстрела ВС РФ здание консульства сильно пострадало.

"Мы отреставрировали один кабинет в консульстве и решили возобновить работу сегодня. В ближайшие два часа Почетное консульство возобновит свою деятельность в Харькове", - сказал консул.

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Напомним, что 24 февраля 2022 года россия начала прямое вторжение против Украины и продолжила военную агрессию, начавшуюся в 2014 году. Российские войска проводят массированные бомбардировки и обстрелы мирных украинских городов и поселков, развязали массовый террор против гражданского населения на временно оккупированных территориях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
media.az

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