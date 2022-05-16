путин анонсировал на осень серию военных учений ОДКБ

Президент россии Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.

путин заявил, что страны будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".

Осенью, подчеркнул президент россии, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Напомним, что в настоящий момент участниками организации являются россия, беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.