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путин анонсировал на осень серию военных учений ОДКБ

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Вопрос в том, будет ли чем и кем проводить эти учения

путин анонсировал на осень серию военных учений ОДКБ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент россии Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.

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путин заявил, что страны будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".

Осенью, подчеркнул президент россии, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Напомним, что в настоящий момент участниками организации являются россия, беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
16.05.2022 в 19:23
...... плешивый ты ещё доживи до осени.в аду уже заждались
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