путин анонсировал на осень серию военных учений ОДКБ
Вопрос в том, будет ли чем и кем проводить эти учения
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Президент россии Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности, сообщают российские пропагандистские СМИ.
По словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.
путин заявил, что страны будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".
Осенью, подчеркнул президент россии, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Напомним, что в настоящий момент участниками организации являются россия, беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
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