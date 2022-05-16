Нестор Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине, - глава ОВА
Давно у нас что-то не били Шуфрича
скриншот
Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.
Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".
Читайте такжеПредателя поймали. Военные задержали Нестора Шуфрича, подозреваемого в сдаче украинских позиций врагу
Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.
Напомним, что 14 апреля деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановлена.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Крым - это Украина! Партизаны покрасили здание администрации Евпатории в цвета украинского флага
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Удачный матч Лунина, трудности МанСити, напряжение в Италии. Главные новости за 15 мая
- Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet