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Нестор Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине, - глава ОВА

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Давно у нас что-то не били Шуфрича

Нестор Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине, - глава ОВА

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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.

Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".

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Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

Напомним, что 14 апреля деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановлена.

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В статье: Нестор Шуфрич война с Россией
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