Нестор Шуфрич покинул Украину через КПП на Буковине, - глава ОВА

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул территорию Украины через КПП "Порубное" на Буковине.

Об этом заявил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

Никаких подробностей Сергей Осачук не сообщил, лишь отметил, что у него есть информация, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".

Руководитель ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

Напомним, что 14 апреля деятельность фракции ОПЗЖ в Раде приостановлена.