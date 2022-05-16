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СБУ заблокировала работу завода в Днепре, который планировал возобновить военные поставки в рф

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Завод изготавливал комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам

СБУ заблокировала работу завода в Днепре, который планировал возобновить военные поставки в рф

facebook.com/SecurSerUkraine

Новина українською

Служба безопасности Украины заблокировала работу завода в Днепре, который входит в санкционного списка СНБО – на предприятии планировали возобновить поставки для российского ВПК.

Об этом сообщается в телеграмм-канале СБУ.

"СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре изготавливал комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения", - говорится в сообщении.

По словам представителя украинской спецслужбы, только за 2021 год на заводе было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 млн грн.

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"По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК", - подчеркнул он.

Спикер СБУ напомнил, что поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО.

"Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на Украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия", - подчеркнул Дехтяренко.

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В статье: война с Россией
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