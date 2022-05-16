Орбана снова выбрали премьер-министром Венгрии. Он вспомнил о Зеленском и притеснениях закарпатских венгров

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на должность премьер-министра. Об этом, как пишет "Европейская правда", ссылаясь на HVG.hu.

За переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против было 27, воздержавшихся не было. После этого Орбан принял присягу – уже в пятый раз.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.

Высказался Орбан и о войне - дал понять: Украина под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию", - отметил Орбан.

Также он заявил, что в интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям, пока они не пересекут красную линию защиты венгерской экономики, если они не будут угрожать энергетической безопасности.