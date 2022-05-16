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Орбана снова выбрали премьер-министром Венгрии. Он вспомнил о Зеленском и притеснениях закарпатских венгров

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Уже пятый раз подряд Орбана выбрали премьер-министром Венгрии

Орбана снова выбрали премьер-министром Венгрии. Он вспомнил о Зеленском и притеснениях закарпатских венгров

Фото: Газета.УА/автор невідомий

Новина українською

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на должность премьер-министра. Об этом, как пишет "Европейская правда", ссылаясь на HVG.hu.

За переизбрание Орбана проголосовали 133 депутата, против было 27, воздержавшихся не было. После этого Орбан принял присягу – уже в пятый раз.

В своей речи он упомянул о якобы вмешательстве Украины в избирательную кампанию в Венгрии, а также о войне РФ против Украины и санкциях.

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Высказался Орбан и о войне - дал понять: Украина под ударом, Россия нападает, поэтому правительство способствует гуманитарным операциям с украинскими беженцами.

"Это все несмотря на то, что закарпатские венгры подверглись нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию", - отметил Орбан.

Также он заявил, что в интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям, пока они не пересекут красную линию защиты венгерской экономики, если они не будут угрожать энергетической безопасности.

"НАТО не должен переходить от оборонного альянса к военному", - заявил также он.

"Эта война не должна была начаться", - отметил Орбан, сказавший, что войну легко начать, но трудно закончить, и он не видит средств у Европы, чтобы ускорить конец войны. По его словам, санкции не могут поставить Россию на колени.

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В статье: война с Россией
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