Магучих с другими украинскими атлетами исполнила "Ой, у лузі червона калина" - ВИДЕО
Патриотические видео от украинских атлетов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские атлеты записали видео, в котором спели "Червону калину". Легкоатлетка Ярослава Магучих распространила видео в своем Инстаграме.
"Нашей большой спортивной семьей мы сделали видео в поддержку непреодолимого украинского духа. Мы будем помнить каждый город, село, которое находится на фронте боевых действий или в оккупации. Сейчас это центр силы и крепости украинского народа, эти люди стойко держат оборону своим несокрушимым духом. Наши воины – это супергерои не только нашей страны, но и пример непокорности и силы для всего мира.
И если ты хочешь сдаться, потому что все треснуло как хрусталь. Вспомни только одно: АЗОВСТАЛЬ.Читайте такжеМагучих: Я должна была показать миру мощь Украины
Мы не забудем каждого, кого забрала эта война, кого забрали эти безжалостные подонки.
Невозможно описать нашу благодарность воинам, волонтерам, спасателям, врачам: всем людям, прилагающим усилия для нашей победы.
Мы Украина, Мы Едины, Мы Непобедимы!
На этом видео спортсмены из разных уголков Украины - это Мариуполь, Донецк, Луцк, Днепр, Харьков, Бровары, Ирпень, Киев, Львов, Белая Церковь, Чернигов, Сумы, Николаев, Запорожье, Одесса, Херсон, Ивано-Франковск, Николаев, Львов, Винница, Бахмут.
Многие из наших спортсменов пошли воевать, стали волонтерами , все они прилагают максимум усилий для нашей победы.
Поддерживайте украинскую армию!
Слава Украине! – написала легкоатлетка.
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