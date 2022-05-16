"Сторонник советского образа жизни" - украинский бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева

Представители крупного, малого и среднего украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить от должности председателя парламентского комитета Даниила Гетманцева, который недавно был назначен секретарем Национального совета восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, которое подписали руководители предприятий, среди которых - "Новая почта", "Смарт Холдинг", "Укртранс", и ряд бизнес-союзов.

"Даниил Гетманцев является олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает невозможной нашу деятельность", - заявили предприниматели.

Они напомнили: недавние заявления Гетманцева о повышении налогов уже привели к тому, что многие предприниматели отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

"Господин Гетманцева является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод. Действия господина Гетманцева на посту председателя Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", - подчеркнули предприниматели.

Именно поэтому они призвали Зеленского освободить Гетманцева от должности. Иначе, убежден бизнес, Украина не сможет начать процесс возрождения экономики, которая сейчас должна быть сильна как никогда.

"В стране царит экономическая неволя. Объективно, Украина занимает 130 - е место в рейтинге экономической свободы - что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса. (...) Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги, либо увеличивать долю государства в экономике. Но это либо сознательная ложь, либо роковая ошибка! Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата - именно это ускорит экономический рост. А государство будет получать больше налогов и бюджет будет достаточным для увеличения социальных стандартов", - резюмировали предприниматели.