  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Артиллерия оккупантов намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове - ВИДЕО
В тренде

Артиллерия оккупантов намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове - ВИДЕО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Такие показания дал пленный оккупант

Артиллерия оккупантов намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупационные войска намеренно стреляли из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам — харьковским многоэтажкам.

Об этом говорится в признании пленного российского командира, сообщает Служба безопасности Украины.

Украинские воины захватили оккупанта во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова.

Читайте такжеЭвакуационный автомобиль из Северодонецка попал под обстрелы

Естественно, он утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов.

Как отмечают работники спецслужбы, пленный сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям россии и уничтожению мирных харьковчан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде