Артиллерия оккупантов намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове - ВИДЕО
Такие показания дал пленный оккупант
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Российские оккупационные войска намеренно стреляли из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам — харьковским многоэтажкам.
Об этом говорится в признании пленного российского командира, сообщает Служба безопасности Украины.
Украинские воины захватили оккупанта во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова.
Естественно, он утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов.
Как отмечают работники спецслужбы, пленный сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям россии и уничтожению мирных харьковчан.
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