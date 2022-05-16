Артиллерия оккупантов намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове - ВИДЕО

Российские оккупационные войска намеренно стреляли из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам — харьковским многоэтажкам.

Об этом говорится в признании пленного российского командира, сообщает Служба безопасности Украины.

Украинские воины захватили оккупанта во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова.

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Естественно, он утверждает, что не участвовал в обстреле жилых кварталов.

Как отмечают работники спецслужбы, пленный сообщил персональные данные захватчиков, причастных к другим военным преступлениям россии и уничтожению мирных харьковчан.