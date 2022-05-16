В россии заявили о договоренности об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДО
Украина пока что не комментирует данную информацию
Полк Азов
Минобороны России сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированные территории.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны рф.
"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - говорится в сообщении минобороны россии.
Согласно сообщению, в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).
С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.
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