В россии заявили о договоренности об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДО

Минобороны России сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированные территории.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны рф.

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - говорится в сообщении минобороны россии.

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Согласно сообщению, в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).

С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.