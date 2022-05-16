Генсекретарь ОДКБ: путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла
Такое заявление было сказано по итогам встречи
Диктатор рф Владимир Путин во время очередного заседания ОДКБ говорил о войне против Украины, в то же время об использовании сил ОДКБ против Украины вроде бы вопрос не ставился и не обсуждался.
Об этом сообщил генеральный секретарь организации белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась.
"путин подробно проинформировал коллег из ОДКБ о ходе спецоперации в Украине, вопрос использования сил ОДКБ в Украине на саммите не ставился", - рассказал генсек.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече ОДКБ заявил, что
Напомним, что в настоящий момент участниками организации являются россия, беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.
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