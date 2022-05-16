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Генсекретарь ОДКБ: путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла

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Такое заявление было сказано по итогам встречи

Генсекретарь ОДКБ: путин говорил об Украине, но об участии в войне речь не шла

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Диктатор рф Владимир Путин во время очередного заседания ОДКБ говорил о войне против Украины, в то же время об использовании сил ОДКБ против Украины вроде бы вопрос не ставился и не обсуждался.

Об этом сообщил генеральный секретарь организации белорусский генерал-лейтенант Станислав Зась.

"путин подробно проинформировал коллег из ОДКБ о ходе спецоперации в Украине, вопрос использования сил ОДКБ в Украине на саммите не ставился", - рассказал генсек.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече ОДКБ заявил, что россия не должна сама бороться с расширением НАТО и что без объединения стран ОДКБ их завтра может не стать.

Напомним, что в настоящий момент участниками организации являются россия, беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Источник:
РИА Новости

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