"Пусть не обижаются". Эрдоган снова выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова выступил с заявлением, что он против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он сообщил журналистам после встречи с президентом Алжира.

"У обеих стран нет четкого отношения к террористическим организациям. Даже если они открыто выступают против террористических организаций, то параллельно также заявляют, что не выдадут террористов. Мы не допустим тех, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО, которая является организацией безопасности. Они должны прибыть в понедельник, чтобы убедить нас? Извините, но пусть не обижаются. От обеих стран звучали заявления, что они не будут выдавать террористов. Если да, тогда НАТО перестанет быть организацией безопасности и станет местом, где концентрируются террористы", - приводит слова Эрдогана Gazeteduvar.com.tr.