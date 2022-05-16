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"Пусть не обижаются". Эрдоган снова выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Турция против расширения НАТО на север

"Пусть не обижаются". Эрдоган снова выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова выступил с заявлением, что он против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он сообщил журналистам после встречи с президентом Алжира.

"У обеих стран нет четкого отношения к террористическим организациям. Даже если они открыто выступают против террористических организаций, то параллельно также заявляют, что не выдадут террористов. Мы не допустим тех, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО, которая является организацией безопасности. Они должны прибыть в понедельник, чтобы убедить нас? Извините, но пусть не обижаются.

От обеих стран звучали заявления, что они не будут выдавать террористов. Если да, тогда НАТО перестанет быть организацией безопасности и станет местом, где концентрируются террористы", - приводит слова Эрдогана Gazeteduvar.com.tr.

Напомним, что Турция - единственная страна, которая является членом НАТО и выступает против присоединения к Альянсу Швеции и Финляндии. В США заявили, что не до конца понимают позицию союзников.

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В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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