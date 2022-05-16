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Командир Азова: В целях сохранения жизней гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования

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Ранее в россии заявили о договоренности об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДЛО

Командир Азова: В целях сохранения жизней гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования

Скріншот з відео

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Командир сил "Азова" на "Азовстали" Андрей Прокопенко записал видеообращение, где он рассказывает о новом приказе высшего военного командования.

"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

Ни одно вооружение не будет работать без профессиональных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ россии заявили о договоренности об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДО

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В статье: война с Россией
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