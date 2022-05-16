Командир Азова: В целях сохранения жизней гарнизон Мариуполя выполняет утвержденное решение высшего военного командования
Ранее в россии заявили о договоренности об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДЛО
Скріншот з відео
Командир сил "Азова" на "Азовстали" Андрей Прокопенко записал видеообращение, где он рассказывает о новом приказе высшего военного командования.
"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.
Ни одно вооружение не будет работать без профессиональных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.
В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - отмечается в сообщении.
‼️Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.— АЗОВ (@Polk_Azov) May 16, 2022
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