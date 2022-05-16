Подоляк: Чем раньше Украина победит, тем быстрее снизятся цены в мире

Чем раньше Украина победит в войне против России и освободит свои территории, тем раньше снизятся цены на продовольствие в мире. Глобальный рост цен вызван российским вторжением.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина - кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен.

Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории.

Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах.

Прямая зависимость. Принимайте решение", - обратился он к западным партнерам.