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Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО

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Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО

фото из свободных источников

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С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными, сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что свидетель на месте происшествий сообщил – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками.

Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых.

Отметим, что 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Чуть позже Reuters опубликовало новые фото, как в Новоазовск прибывают автобусы с

Отметим, что Новоазовск – временно оккупированный город в Донецкой области.

Украинская сторона пока никак не комментирует данную ситуацию.

Чуть ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что они выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО - изображение 1Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО - изображение 2Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО - изображение 3

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Reuters

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