Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными, сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что свидетель на месте происшествий сообщил – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками.

Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых.

Отметим, что 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Чуть позже Reuters опубликовало новые фото, как в Новоазовск прибывают автобусы с

Отметим, что Новоазовск – временно оккупированный город в Донецкой области.

Украинская сторона пока никак не комментирует данную ситуацию.