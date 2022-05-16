Из Азовстали в оккупированный Новоазовск выехали автобусы с украинскими бойцами - ФОТО
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фото из свободных источников
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными, сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что свидетель на месте происшествий сообщил – из "Азовстали" выехали около 10 автобусов с украинскими защитниками.
Сколько людей было в автобусах, установить не удалось. По оценкам, на территории крупного завода советских времен находятся около 600 бойцов, среди них десятки раненых.
Отметим, что 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
Чуть позже Reuters опубликовало новые фото, как в Новоазовск прибывают автобусы с
Отметим, что Новоазовск – временно оккупированный город в Донецкой области.
Украинская сторона пока никак не комментирует данную ситуацию.
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