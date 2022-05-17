Генштаб: Раненых бойцов с Азовстали эвакуируют в ОРДО с последующим возвращением их через процедуру обмена
На данный момент раненых эвакуируют на неподконтрольную Украине территорию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб ВСУ сделал официальное заявление относительно эвакуации раненых украинских бойцов из Азовстали.
"Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.
Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.
Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.
Меры по спасению защитников, которые остаются на территории "Азовстали", продолжаются.Читайте такжеМаляр: путин не дает согласия на вывод защитников из Азовстали. Задействованы все лидеры мира
Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.
Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.
Скование основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.
Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира - сохранить жизнь защитников Мариуполя.
Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете страну", - сказано в заявлении Генштаба.
Напомним, что Новоазовск и Оленевка находятся на неподконтрольной Украине территории.
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