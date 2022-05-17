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россия ночью снова атаковала Яворивский полигон

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Возможно, удар нанесен с территории Беларуси

россия ночью снова атаковала Яворивский полигон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Армия рф в ночь на вторник, 17 мая нанесла ракетный удар по объекту военной инфраструктуры во Львовской области.

Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, снова был атакован Яворивский полигон, расположенный совсем рядом с польской границей.

Козицкий не стал уточнять детали удара, но поблагодарил Силы противовоздушной обороны за проделанную работу.

В сети, к слову, публикуются видео взрыва в ночном небе – возможно зафиксировано попадание в российскую ракету.

Добавим, что один из белорусских телеграмм-каналов как раз перед взрывами во Львове зафиксировал взлет двух истребителей с аэродрома в белорусских Барановичах, они направлялись к границе с Украиной.

Заметим, что под утро понедельника, 16 мая, россияне также атаковали Львовскую область, тогда был уничтожен один из объектов военной инфраструктуры на Яворовском полигоне.

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В статье: война с Россией Львов
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