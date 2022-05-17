россия ночью снова атаковала Яворивский полигон
Возможно, удар нанесен с территории Беларуси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Армия рф в ночь на вторник, 17 мая нанесла ракетный удар по объекту военной инфраструктуры во Львовской области.
Как сообщил глава ОВА Максим Козицкий, снова был атакован Яворивский полигон, расположенный совсем рядом с польской границей.
Козицкий не стал уточнять детали удара, но поблагодарил Силы противовоздушной обороны за проделанную работу.
В сети, к слову, публикуются видео взрыва в ночном небе – возможно зафиксировано попадание в российскую ракету.
Добавим, что один из белорусских телеграмм-каналов как раз перед взрывами во Львове зафиксировал взлет двух истребителей с аэродрома в белорусских Барановичах, они направлялись к границе с Украиной.
Заметим, что под утро понедельника, 16 мая, россияне также атаковали Львовскую область, тогда был уничтожен один из объектов военной инфраструктуры на Яворовском полигоне.
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