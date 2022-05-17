Есть погибшие и много раненых. россияне ударили по военному объекту в Черниговской области

Сегодня утром войска рф нанесли ракетные удары по Черниговской области. В своем утреннем обращении глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в регионе.

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"Сегодня на Черниговщине – не доброе утро. Рано утром враг нанес ракетные удары по поселку Десна. Там работают спасатели, служба ГСЧС. Предварительно, у нас есть погибшие и много раненых. Немного позднее будет более детальная информация. Это еще раз свидетельствует о том, что война еще не ушла из Черниговской области".

169-й учебный центр "Десна" – это военный объект, учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (В/Ч А 0665).

Также ночью на Львовщине одна ракета попала в военный объект (Яворовский район). Пострадавших и жертв нет. По предварительной информации, силами ПВО были сбиты три крылатые ракеты. Оккупанты лупят по Яворову уже несколько дней подряд.