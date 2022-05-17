Без жертв и пострадавших не обошлось. В Северодонецке россияне обстреляли больницу и другие здания
За все ответят
Сергей Гайдай Telegram
Сегодня утром, 17 мая, огонь артиллерии враг снова направил на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, где теперь повреждены еще два корпуса. Зафиксировано попадание в здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками по всему миру. Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По крайней мере, два авиационных удара нанесли россияне по селам Попаснянской общины. Разрушения получили три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком. Три – в Тошковке Горной громады.
Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шести – в Золотом. Штурмуя Горную громаду, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны.
Всего на фронте в течение 16 мая отбито 11 атак россиян. Уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль. Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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