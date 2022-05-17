Уже больше 3 тысяч ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россии в войне с Украиной
200 оккупантов отправились в ад
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россии в войне с Украиной с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 17 мая.
За понедельник, 16 мая украинская армия ликвидировала 200 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии России составляют 27900 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1235 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
- РСЗО - 198 (+3) ед,
- средства ПВО - 90 (+1) ед,
- самолетов – 201 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
- крылатые ракеты – 97 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2109 (+8) ед,
- специальная техника – 43 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне за прошедшие сутки понесли на Лиманском и Запорожском направлениях.
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