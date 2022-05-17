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Уже больше 3 тысяч ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россии в войне с Украиной

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200 оккупантов отправились в ад

Уже больше 3 тысяч ББМ. Новые данные Генштаба о потерях россии в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россии в войне с Украиной с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 17 мая.

За понедельник, 16 мая украинская армия ликвидировала 200 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии России составляют 27900 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1235 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 578 (+1) ед,
  • РСЗО - 198 (+3) ед,
  • средства ПВО - 90 (+1) ед,
  • самолетов – 201 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
  • крылатые ракеты – 97 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2109 (+8) ед,
  • специальная техника – 43 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне за прошедшие сутки понесли на Лиманском и Запорожском направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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