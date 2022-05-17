Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду
Об этом сказал Боррель
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Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии. Это осуществят через специальные зеленые коридоры, зерно транспортируют на поездах.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.
Напомним, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.
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