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Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду

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Об этом сказал Боррель

Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно, несмотря на морскую блокаду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз поможет Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии. Это осуществят через специальные зеленые коридоры, зерно транспортируют на поездах.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

Напомним, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн ​​тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

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В статье: война с Россией Жозеп Боррель
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Источник:
ukrinform.ua

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