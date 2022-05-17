В результате удара есть раненые. российские оккупанты выпустили ракеты по центру Ахтырки

Сегодня, 17 мая, российские оккупанты около пяти часов утра нанесли ракетный удар по Ахтырке. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня около пяти часов утра по Ахтырке был вражеский ракетный удар. Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений. Загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь к подъезду двухэтажного дома, люди были заблокированы внутри. Пострадали многие частные дома".

"Удары, в целом, пришлись по центральной части города и массиву "Дачный". В храме выбило окна. Пострадал и детский сад "Сказка". От сегодняшнего удара по городу, по меньшей мере, есть пятеро раненых людей".