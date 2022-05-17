Советник главы МВД – о войне с рф "на 2-3 года" и о словах Резникова по поводу призыва "миллиона украинцев"
Неутешительный прогноз
Victor Andrusiv Facebook
В комментарии изданию "Страна" советник главы МВД Виктор Андрусив сообщил, что орки начинают возводить бетонные укрепления в оккупированной ими Херсонской области, они переходят к обороне и начинают готовиться к контрнаступлению со стороны ВСУ.
"Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс – насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить. Если мы увидим, что при нашем контрнаступлении они проваливают целые линии обороны, конечно, контрнаступление будет успешно. И если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро".
"То есть, определится линия столкновения, позиционно она будет удерживаться. А позиционная война может длиться года 2-3. Пока россия не ощутит очень серьезный удар от санкций, а раньше чем через два года она его не почувствует".
Андрусив склоняется к тому, что горячая фаза войны с большим количеством артобстрелов, ракетных ударов и погибших закончится до сентября 2022 года. Также Андрусив уточнил заявление Алексея Резникова о том, что Минобороны "ориентируется на потребность обеспечить 1 млн людей, которые будут бороться с врагом".
"Резников имел в виду нечто другое: мобилизационный резерв Украины – 1 млн человек. То есть, такое количество человек Украина может призвать теоретически. Понятно, что никто не будет сейчас мобилизовать миллион человек на фронт. И в принципе, сейчас с мобилизацией у нас все достаточно хорошо, мы закрываем все наши потребности".
"Призвать сейчас миллион человек – это дать им миллион форм, миллион вооружений, и миллион завтраков, обед и ужинов. Это миллиарды долларов. При том, что на самом деле живая сила не решает исход войны. Его решает техника. Лучше миллион ракет, чем миллион солдат".
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