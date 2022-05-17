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Командующий флотом и командиры армий. Наказанные за провалы в войне российские военачальники

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ВСУ приближают наказание для верховного главнокомандующего армии РФ

Командующий флотом и командиры армий. Наказанные за провалы в войне российские военачальники

Відсторонений командувач чф рф Ігор Осіпов

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военачальников, наказанных кремлем за провалы в войне.

За "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией с РФ.

По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял во исполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22-м армейским корпусом южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Сняли с должности и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

Как указывает украинская разведка, все эти показательные наказания способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. "Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", говорится в официальном сообщении.

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В статье: война с Россией
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