Командующий флотом и командиры армий. Наказанные за провалы в войне российские военачальники
ВСУ приближают наказание для верховного главнокомандующего армии РФ
Відсторонений командувач чф рф Ігор Осіпов
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список военачальников, наказанных кремлем за провалы в войне.
За "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.
За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, руководивший шестой армией с РФ.
По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял во исполнение карательных операций на территорию Украины срочников.
В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22-м армейским корпусом южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.
Сняли с должности и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.
Как указывает украинская разведка, все эти показательные наказания способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. "Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", говорится в официальном сообщении.
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