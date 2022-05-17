Братья Суркисы пришли на прощание с Леонидом Кравчуком

17 мая в Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Церемония прощания проходит в Украинском доме, расположенном на Европейской площади в центре столицы.

На центральном входе в Украинском доме стояли мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры страны Александр Ткаченко, экс-председатель ВРУ Александр Мороз и братья Суркисы – Григорий и Игорь.

Напомним, Леонид Кравчук умер 10 мая после длительной болезни. В конце июня 2021 года стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. В конце июля сообщалось, что первый президент Украины после хирургического вмешательства попал в реанимацию.

Известно, что в конце прошлого века Кравчук помог киевскому "Динамо" избежать дисквалификации за скандал с шубами.