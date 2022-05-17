Верещук рассказала о деталях обмена тяжелораненых эвакуированных военнослужащих на солдат рф

Украина обменяет 52 раненых военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе, когда их состояние стабилизируется, об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

"Азовсталь": гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо".

Напомним, заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.