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В Минкульте подтвердили, что Евровидение-2023 пройдет в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Собственно, сомнений и быть не могло.

В Минкульте подтвердили, что Евровидение-2023 пройдет в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил, что Евровидение-2023 пройдет в Украине.

"Украина уже дважды проводила Евровидение - и всегда была эта дискуссия (про место проведение - прим.). Думаю, не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых - конкрурс точно пройдет в Украине. Потому что кто-то там уже начинает говорить "давайте искать запасные площадки". Нет, это сто процентов!

Где именно - в отстроенном Мариуполе или каком-то другом месте, коллеги будут совещаться, потому что общество у нас толерантное", - заявил Ткаченко в эфире телемарафона.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.05.2022 в 13:19
Журі поміняйте, міністри культури....
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