В Минкульте подтвердили, что Евровидение-2023 пройдет в Украине

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил, что Евровидение-2023 пройдет в Украине.

"Украина уже дважды проводила Евровидение - и всегда была эта дискуссия (про место проведение - прим.). Думаю, не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых - конкрурс точно пройдет в Украине. Потому что кто-то там уже начинает говорить "давайте искать запасные площадки". Нет, это сто процентов!

Где именно - в отстроенном Мариуполе или каком-то другом месте, коллеги будут совещаться, потому что общество у нас толерантное", - заявил Ткаченко в эфире телемарафона.