В Минкульте подтвердили, что Евровидение-2023 пройдет в Украине
Собственно, сомнений и быть не могло.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр культуры Украины Александр Ткаченко подтвердил, что Евровидение-2023 пройдет в Украине.
"Украина уже дважды проводила Евровидение - и всегда была эта дискуссия (про место проведение - прим.). Думаю, не обойти нам ее и сейчас. Но нам важно сосредоточиться на том, что, во-первых - конкрурс точно пройдет в Украине. Потому что кто-то там уже начинает говорить "давайте искать запасные площадки". Нет, это сто процентов!
Где именно - в отстроенном Мариуполе или каком-то другом месте, коллеги будут совещаться, потому что общество у нас толерантное", - заявил Ткаченко в эфире телемарафона.
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