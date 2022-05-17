До 2014 года был фанатом Динамо. Кто такой Денис Прокопенко – уже легендарный командир Азова

Поздним вечером 16 мая Генеральный штаб ВСУ опубликовал официальное сообщение: «Гарнизон «Мариуполь» выполнил поставленную боевую задачу… Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя. Удерживая позиции на «Азовстали», они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС».

Как известно, командиром полка Азов является 30-летний Денис Прокопенко. YouTube-канал Pressing подготовил сюжет, в котором рассказывает, что Денис был ультрасом «Динамо», а с 2014 года он героически защищает Украину и еще в декабре предвидел полномасштабное вторжение россии.