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Британская разведка: россия может усилить массированные артиллерийские удары в ближайшие недели

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И за это орки впоследствии сгорят в аду

Британская разведка: россия может усилить массированные артиллерийские удары в ближайшие недели

Defence Intelligence

Новина українською

Тактика неизбирательных артиллерийских обстрелов от армии рф обусловлена ограниченными возможностями россии обнаруживать цели, а также отсутствием желания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.

Разведчики Британии приводят в пример Черниговскую область, где россиянами было разрушено или повреждено 80% жилых домов или около 3,5 тысячи зданий.

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности рф использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и интересов мирного населения, отмечают эксперты.

В ближайшие недели россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе, предполагают в разведке.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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