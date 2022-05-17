Британская разведка: россия может усилить массированные артиллерийские удары в ближайшие недели

Тактика неизбирательных артиллерийских обстрелов от армии рф обусловлена ограниченными возможностями россии обнаруживать цели, а также отсутствием желания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.

Разведчики Британии приводят в пример Черниговскую область, где россиянами было разрушено или повреждено 80% жилых домов или около 3,5 тысячи зданий.

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности рф использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и интересов мирного населения, отмечают эксперты.

В ближайшие недели россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе, предполагают в разведке.