Британская разведка: россия может усилить массированные артиллерийские удары в ближайшие недели
И за это орки впоследствии сгорят в аду
Defence Intelligence
Тактика неизбирательных артиллерийских обстрелов от армии рф обусловлена ограниченными возможностями россии обнаруживать цели, а также отсутствием желания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта.
Разведчики Британии приводят в пример Черниговскую область, где россиянами было разрушено или повреждено 80% жилых домов или около 3,5 тысячи зданий.
Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности рф использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и интересов мирного населения, отмечают эксперты.
В ближайшие недели россия, скорее всего, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе, предполагают в разведке.
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