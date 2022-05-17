Ракетный удар по Черниговской области: известно число погибших и раненных

В Черниговской области в результате ракетного обстрела поселка Десна погибли 8 человек, 11 травмированы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области. "По состоянию на 11:00 в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы", - отметили в ведомстве.

На месте продолжают работать медики и спасатели. Напомним, что в поселке Десна расположен 169-й военный учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого.

Отметим, что ночью 17-го мая россияне кроме Десны также атаковали Львовскую область, Сумскую, Киевскую, Донецкую и Луганскую.