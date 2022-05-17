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Ракетный удар по Черниговской области: известно число погибших и раненных

Общие новости
(1 голосов)

Очередной теракт от террористической организации россия

Ракетный удар по Черниговской области: известно число погибших и раненных

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

В Черниговской области в результате ракетного обстрела поселка Десна погибли 8 человек, 11 травмированы.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области. "По состоянию на 11:00 в результате ракетного обстрела 8 человек погибли, 11 травмированы", - отметили в ведомстве.

На месте продолжают работать медики и спасатели. Напомним, что в поселке Десна расположен 169-й военный учебный центр «Десна» имени князя Ярослава Мудрого.

Отметим, что ночью 17-го мая россияне кроме Десны также атаковали Львовскую область, Сумскую, Киевскую, Донецкую и Луганскую.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (1)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.05.2022 в 14:54
Неможна зараз допускати великого скупчення військовослужбовців з проживанням в казармах. Дуже ласа мішень для окупантів. Хто відповість?
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