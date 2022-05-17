Организовывает экс-игрок Интера. Шевченко сыграет в благотворительном матче
Легендарный футболист активно помогает родной стране
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче. Организацию поединка устраивает бывший нападающий "Интера" и сборной Камеруна Самюэль Это'О с целью помощи беженцам из Украины.
Встреча состоится 23 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".
"Я сразу почувствовал близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку убегающим и живущим в ужасе.
Поэтому я решил развернуть этот вопрос и попытаться придать многим семьям подобие нормальности в такой драматической и тяжелой ситуации", - цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.
Стоит отметить, что кроме Шевченко в матче примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.
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