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Организовывает экс-игрок Интера. Шевченко сыграет в благотворительном матче

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Легендарный футболист активно помогает родной стране

Организовывает экс-игрок Интера. Шевченко сыграет в благотворительном матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче. Организацию поединка устраивает бывший нападающий "Интера" и сборной Камеруна Самюэль Это'О с целью помощи беженцам из Украины.

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Встреча состоится 23 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Я сразу почувствовал близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку убегающим и живущим в ужасе.

Поэтому я решил развернуть этот вопрос и попытаться придать многим семьям подобие нормальности в такой драматической и тяжелой ситуации", - цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.

Стоит отметить, что кроме Шевченко в матче примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
Tuttomercatoweb

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