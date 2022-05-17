Организовывает экс-игрок Интера. Шевченко сыграет в благотворительном матче

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче. Организацию поединка устраивает бывший нападающий "Интера" и сборной Камеруна Самюэль Это'О с целью помощи беженцам из Украины.

Встреча состоится 23 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Я сразу почувствовал близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только сделать себя доступным для моей Украины и протянуть руку убегающим и живущим в ужасе.

Поэтому я решил развернуть этот вопрос и попытаться придать многим семьям подобие нормальности в такой драматической и тяжелой ситуации", - цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.