Россияне пытаются прорваться через границу в Сумской области - ОВА
Идет массированный обстрел приграничных районов
В Шосткинском районе Сумщины с утра вторника, 17 мая, идет бой, оккупанты пытаются прорваться через границу
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook, комментируя ситуацию в области по состоянию на 14:00.
"С самого утра продолжаются обстрелы нашей области с территории России. Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - заявил Живицкий.
Он добавил, что на севере Шосткинского района продолжается бой, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буда. "Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что Сумская область была частично оккупирована после начала полномасштабного вторжения, однако ВСУ выгнали россиян с территории области в начале апреля. В последнее время участили провокации со стороны россиян на северных границах Украины, таким образом, как отмечает Генштаб, враг пытается сковать силы Украинской Армии.
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