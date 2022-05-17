Министр обороны Украины: У защитников Мариуполя новый приказ - сохранить свои жизни

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новой задаче, которая стоит перед украинскими воинами, которые остаются на Азовстали.

"Сегодня происходят очень сложные и важные процессы, в том числе, и переговорные с помощью Красного Креста. Как следствие – это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых и плюс еще раненых. Наш план – сохранить им жизнь, а затем свободу", – отметил министр.

Он сообщил, что приказ – сдержать группировку до 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их дальше в Донецкую область и в том числе оттянуть силы от Киева – выполнен, поэтому все защитники города являются героями.

"У них сейчас новый приказ – сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное", – сказал глава оборонного ведомства Украины в комментарии журналистам.

Заметим, что в понедельник поздно вечером стало известно, что 53 тяжелораненых украинских военных из Азовстали были эвакуированы в больницу в Новоазовске, еще 211 были эвакуированы в Оленевку. Оба населенных пункта находятся под контролем российской армии. Как заявили в Генштабе, планируется обменять эвакуированных бойцов на пленных россиян.