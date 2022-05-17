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Россияне снова нанесли удар по мосту в Затоке

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Это уже пятая попытка

Россияне снова нанесли удар по мосту в Затоке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне в очередной раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области, выпустив по нему ночью две ракеты.

Ремонтные работы потребуют длительного времени, но пока они невозможны, как и эксплуатация моста, сообщили в ОК "Юг".

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Напомним, что первый удар по этому мосту россияне нанесли 26 апреля. После этого в район моста также были выпущены ракеты 26, 27 апреля, 2 и 10 мая.

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В статье: война с Россией
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