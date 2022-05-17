В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО
Украина в тренде
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Сьерра-Леоне выпустила марки с изображением работы украинских спасателей в условиях войны.
Об этом сообщает в фейсбуке ДСНС Украины.
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"Украина – в тренде. Наши спасатели в тренде! Мир нас поддерживает. Мир филателии – не исключение. 5 мая почта Сьерра-Леоне выпустила новые марки об украинской современности", – говорится в сообщении.
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