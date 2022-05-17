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В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО

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Украина в тренде

В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО

facebook.com/MNS.GOV.UA

Новина українською

Сьерра-Леоне выпустила марки с изображением работы украинских спасателей в условиях войны.

Об этом сообщает в фейсбуке ДСНС Украины.

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"Украина – в тренде. Наши спасатели в тренде! Мир нас поддерживает. Мир филателии – не исключение. 5 мая почта Сьерра-Леоне выпустила новые марки об украинской современности", – говорится в сообщении.

В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО - изображение 1В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО - изображение 2В Африке выпущены почтовые марки, посвященные украинским спасателям - ФОТО - изображение 3
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В статье: война с Россией
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