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С 24 февраля помиловали 363 заключенных, которые выразили желание защищать Украину

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После окончания войны помилованные не будут возвращаться в тюрьмы

С 24 февраля помиловали 363 заключенных, которые выразили желание защищать Украину

фото из свободных источников

Новина українською

С начала широкомасштабного вторжения России из украинских тюрем освободили 363 человека, выразивших желание на фронте защищать Украину от оккупантов. После окончания войны помилованные не будут возвращаться в тюрьмы.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире информационного телемарафона, пишет УНИАН.

По его словам, всего в Украине прошли три волны помилований.

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"363 человека освободили из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки", - рассказал Малюска.

Он добавил, что выпускали только тех, кто не должен представлять опасности для общества и кто действительно будет задействован в обороне. При этом несколько человек сначала написали заявления, а затем отказались служить: "Это были единичные случаи. Все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство".

"Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", - добавил он.

Также министр отметил, что четвертая волна помилований пока не ожидается, ведь соответствующих запросов от ВСУ не поступало.

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В статье: война с Россией
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